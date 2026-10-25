Mijëra njerëz protestuan në Pragë të dielën pasi ligjvënësit qeveritarë dhanë mbështetje fillestare për ndryshimet në financimin e mediave publike në një votim të rrallë gjatë natës, pavarësisht kritikave se ndryshimi i situatës do të dëmtojë pavarësinë e medias.
Leximi i parë i propozimit u soll papritur në katin e ulët të parlamentit jashtë rendit të planifikuar të procedurave të premten. Kundërshtarët dhe grupet e avokatisë së medias kanë kundërshtuar përshpejtimin e legjislacionit, i cili do të shfuqizojë tarifat familjare që aktualisht financojnë stacionet televizive dhe radiofonike publike çeke.
Qeveria populiste e kryeministrit Andrej Babis, e mbështetur nga partia e ekstremit të djathtë SPD, është përplasur shpesh me median publike dhe private.
Ajo dëshiron të transferojë fondet për Televizionin dhe Radion Çeke në buxhetin e shtetit, gjë që kritikët thonë se do t’i lërë transmetuesit të prekshëm ndaj presionit politik.
Babis thotë se është çështje transparence financimi dhe jo sulm ndaj pavarësisë. Protesta më të vogla shpërthyen të premten për shkak të prezantimit të papritur të projektligjit. Kryetari i Parlamentit, Tomio Okamura e kufizoi debatin dhe caktoi një votim për në orën 4:36 të mëngjesit të shtunën.
Projektligji tani është në fazën e komisionit përpara një votimi të mëvonshëm. Të premten, Unioni Evropian i Transmetimeve, së bashku me 15 grupe të tjera, përfshirë transmetues të tjerë publikë, si dhe Reporterët pa Kufij, bënë thirrje për më shumë debat dhe heqjen e çdo mase që kërcënon qëndrueshmërinë financiare të transmetuesve.
Presidenti Petr Pavel bëri thirrje gjithashtu për më shumë shqyrtim nga ekspertët.
“Republika Çeke është ndër vendet e pakta në Evropën Qendrore dhe Lindore ku sistemi i shërbimit publik dhe medias private funksionon shumë mirë”, tha ai në emisionin X të shtunën.
The post Kundër reformës për ndryshimin e financimit të mediave publike, mijëra persona ngrihen në protestë në Pragë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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