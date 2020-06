Përfaqësues të bizneseve janë ngritur ditën e sotme në protestë përpara bashkisë së Vlorës dhe kërkojnë që të mund të punojnë deri në shtator dhe më pas t’i shembin ndërtimet e tyre.

Janë rreth 50 biznese në Zvërnec, kryesisht bare dhe restorante në plazhe që janë lajmëruar që deri të hënën kanë afat për të çmontuar godinat e tyre.

Në rast të kundërt IKMT do të vij t’i shembë nëse nuk i heqin vetë, si dhe do të kenë edhe ndëshkime me gjoba.

Këto objekte janë pa lejen e ndërtimit dhe punojnë në bazë të lejes të marrë në bashki për ushtrim aktiviteti.

g.kosovari