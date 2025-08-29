Friday, August 29, 2025
No Result
View All Result

Kunati e pushoi nga puna pas grindjes, shqiptarin e kap inati dhe merr hak, i shkatërron kamionët e kompanisë

by B K
29/08/2025 11:33
Shperndaj ne FacebookShperndaj ne Twitter

Kunati e pushoi nga puna, 36-vjeçari shqiptar hakmerret dhe i shkatërron me çekiç makinat e kompanisë, duke i shkaktuar një dëm me vlerë të paktën 15 mijë euro.

Ngjarja ka ndodhur në Treviso të Italisë, ndërsa policia pas denoncimit ka arrestuar të dyshuarin. Sulmi ndodhi teksa pronari i firmës dhe familja e tij ndodheshin me pushime. Një kalimtar që e pa duke hyrë në kompani, telefonoi policinë për agresorin. Ai tentoi të arratisej, por pa sukses.

I kontaktuar nga policia, pronari i kompanisë tha se vëllai i gruas së tij ishte inatosur pasi e kishte shkarkuar nga puna pak kohë më parë.

Ngjarja ka ndodhur më 18 gusht, kur agresori sipas mediave, shkoi me biçikletë në ambientet e kompanisë në ‘Via San Giuseppe në San Vendemiano’. Agresori kishte dijeni se kunati i tij nuk ndodhej aty, sepse ishte me pushime.

Ai theu një nga dritaret e firmës dhe hyri me dhunë brenda ambienteve. Për të shkaktuar dëmin përdori disa vegla zanati të ndryshme, por kryesisht çekiçë. Tentoi gjithashtu edhe vjedhjen e disa pajisjeve, por i pakënaqur vazhdoi të shkatërronte makinat. Dy kamionë industrialë ‘Iveco’ u dëmtuan rëndë, informon media.

Pronari i kompanisë i tha oficerëve se kishte pranuar ta punësonte kunatin si pasojë e marrëdhënieve familjare, por gjërat u përkeqësuan shpejt. Pas një grindjeje të radhës ai e pushoi atë dhe 36-vjeçari vendosi të hakmerrej. Pas arrestimit, shqiptari doli për masë dhe u la për hetim në gjendje të lirë, teksa hetimet vijojnë.

Next Post
Antimafia e kërkonte si anëtar të kartelit ndërkombëtar të drogës, shqiptari arrestohet në Kroaci 

Antimafia e kërkonte si anëtar të kartelit ndërkombëtar të drogës, shqiptari arrestohet në Kroaci 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No Result
View All Result

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com