Kunati e pushoi nga puna pas grindjes, shqiptarin e kap inati dhe merr hak, i shkatërron kamionët e kompanisë

Kunati e pushoi nga puna, 36-vjeçari shqiptar hakmerret dhe i shkatërron me çekiç makinat e kompanisë, duke i shkaktuar një dëm me vlerë të paktën 15 mijë euro.
Ngjarja ka ndodhur në Treviso të Italisë, ndërsa policia pas denoncimit ka arrestuar të dyshuarin. Sulmi ndodhi teksa pronari i firmës dhe familja e tij ndodheshin me pushime. Një kalimtar që e pa duke hyrë në kompani, telefonoi policinë për agresorin. Ai tentoi të arratisej, por pa sukses.
I kontaktuar nga policia, pronari i kompanisë tha se vëllai i gruas së tij ishte inatosur pasi e kishte shkarkuar nga puna pak kohë më parë.
Ngjarja ka ndodhur më 18 gusht, kur agresori sipas mediave, shkoi me biçikletë në ambientet e kompanisë në ‘Via San Giuseppe në San Vendemiano’. Agresori kishte dijeni se kunati i tij nuk ndodhej aty, sepse ishte me pushime.
Ai theu një nga dritaret e firmës dhe hyri me dhunë brenda ambienteve. Për të shkaktuar dëmin përdori disa vegla zanati të ndryshme, por kryesisht çekiçë. Tentoi gjithashtu edhe vjedhjen e disa pajisjeve, por i pakënaqur vazhdoi të shkatërronte makinat. Dy kamionë industrialë ‘Iveco’ u dëmtuan rëndë, informon media.
Pronari i kompanisë i tha oficerëve se kishte pranuar ta punësonte kunatin si pasojë e marrëdhënieve familjare, por gjërat u përkeqësuan shpejt. Pas një grindjeje të radhës ai e pushoi atë dhe 36-vjeçari vendosi të hakmerrej. Pas arrestimit, shqiptari doli për masë dhe u la për hetim në gjendje të lirë, teksa hetimet vijojnë.
