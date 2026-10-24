Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro ka reaguar pas dhunës së ushtruar nga protestuesit ndaj godinës së Ministrisë së Arsimit, duke theksuar rëndësinë e dialogut si mënyrë për të shprehur qëndrimet dhe për të zgjidhur mosmarrëveshjet.
Kumbaro, ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga incidentet gjatë protestës, ku protestuesit godasin me gurë godinën e Ministrisë së Arsimit, duke dëmtuar xhamat dhe pjesë të tjera të objektit.
Në reagimin e saj, Kumbaro theksoi se dhuna ndaj institucioneve nuk zgjidh asgjë, duke bërë thirrje për dialog dhe komunikim.
“Dhunimi ndaj institucioneve nuk zgjidh asgjë! Dialogu dhe fjala janë e vetmja rrugë”, shkroi ministrja në rrjetet sociale.
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