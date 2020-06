Bota e krimit është e mbushur me personazhe mizore, por Griselda Blanco nuk e teproi aspak kur tha se ajo ishte “më e keqja e të këqijve”.

Ajo ishte vetëm 11 vjeç kur vrau viktimën e saj të parë, një fëmijë tjetër dhe ajo kurrë nuk shikoi mbrapa, duke fituar një reputacion të tmerrshëm si zotëria më i përgjakshëm i drogës – mashkull ose femër – në histori.

“Mbretëresha” kolumbiane erdhi nga varfëria skëterrë për të gdhendur një perandori që shtrihej nga kryeqyteti i kokainës së vendit të saj Medellin në Miami dhe Nju Jorku në SHBA. Gruaja, nënë e katër fëmijëve është e lidhur me rreth 250 vrasje.

Pasuritë e saj të preferuara përfshinin një set filxhanësh çaji të famshëm kinezë, dhe një

të kockave, që dikur i përkisnin Mbretëreshës dhe një armë gjysmë automatike me armë dhe e veshur me smerald.

E quajti “Godmother of Cocaine”, ajo vrau tre burrat e saj. Miliarderja e ndezur dhe brutale vriste pa mëshirë, të paktën kur nuk zhvillonte orgji biseksuale duke detyruar burra dhe gra të bëjnë seks nën tytën e armës.

Tani, tetë vjet pasi armiqtë e saj e sulmuan, ndërsa ajo ishte duke bërë pazar, historia e saj do të bëhet një film me metrazh të shkurtër me Jennifer Lopez.

Aktorja dhe këngëtarja thotë se është ‘magjepsur përgjithmonë’ nga historia e ‘famëkeqes, ambiciozes, komplotueses dhe të ‘ftohtës” Blanco.

Griselda ruajti vendin e saj në krye me efikasitet të pamëshirshëm dhe zgjuarsi djallëzore.

Ajo ishte e para që vuri sulmuesit e saj në motoçikleta duke i goditur me breshëri plumbash viktimat dhe të iknin me lehtësi, një taktikë e kopjuar nga kriminelët në të gjithë botën.

Ajo ishte gjithashtu e para që kuptoi se gratë ishin transportuese më të mira të kokainës se burrat, pasi policia kishte më pak gjasa t’i kontrollonte ato, duke krijuar një gamë të gjerë “skutash” në të brendshmet e tyre për të transportuar sasi të mëdha kokaine kontrabandë.

Një përbindësh sociopatik, e cila- sipas njërit prej prokurorëve të saj – ‘i vriste njerëzit me një të rënë të gishtit’. Ajo urdhëroi bandën e saj të vrasësve të punësuar, veçanërisht e mbrojtur dhe e njohur si Los Pistoleros, që kurrë të mos ktheheshin pa marrë një copë nga trupi i viktimave si trofe; një vesh, një gisht, etj.

“Ajo do të vriste këdo që nuk e pëlqeu atë – për shkak të një borxhi, sepse ata mashtruan në një dërgesë, ose nuk i pëlqeu mënyra sesi e shikuan atë,” tha Ndihmësi i Avokatëve të ShBA, Stephen Schlessinger.

Padyshim që ajo pati një fillim të vështirë në jetë. Lindur në një qytet kolumbian në 1943, ajo u rrit në lagështi nga nëna e saj, një prostitutë alkoolike që e rrahu me egërsi.

Vendi u mbyt nga një luftë brutale civile dhe Blanco dhe fëmijët e tjerë do të argëtoheshin duke gërmuar vrima për të varrosur të vdekurit.

Ajo u bë vrasë kur ishte vetëm 11 vjeçe, kur ndihmoi dhe rrëmbeu një djalë dhjetë vjeçar nga një familje e pasur. Kur ata nuk e paguanin shpërblimin, ajo e qëlloi për vdekje.

Një vit më vonë u bë prostitutë dhe shumë shpejt u takua me burrin e saj të parë, një falsifikues i quajtur Carlos Trujillo. Ata kishin tre djem, por më vonë u divorcuan, “Vejusha e Zezë” e vrau për një mosmarrëveshje biznesi.

Burri i saj i dytë, Alberto Bravo, ishte tregtar i kokainës dhe në fund të viteve 1960, ata u zhvendosën (në mënyrë të paligjshme) në Queens, Nju Jork, ku krijuan një biznes kontrabandë nën mbulimin e kompanisë së importit të veshjeve të Bravo.

Biznesi prodhoi gamën e veçantë të të brendshmeve të femrave transportuese të drogës si dhe krijoi korse të posaçme për të transportuar deri në 3 kg në një rast të vetëm, shkruan “Daily Mail”.

Në gjendje të nënvleftësojë mafien italiane falë lidhjeve të tyre me Kolumbinë, një nga burimet kryesore të kokainës në botë, ata shpejt u bënë milionerë kur filluan të nisnin dërgesa të mëdha në ShBA në aeroplanët e tyre, duke punësuar rreth 1.500 tregtarë për ta shitur atë.

Megjithëse ishte eksperte për maskimin, agjentët federalë më në fund e gjetën, duke e arrestuar në vitin 1985 ndërsa ishte ulur në shtrat duke lexuar Biblën. Ajo u gjykua vetëm për tre vrasje dhe kaloi më shumë se një dekadë pas hekurave, por drejtoi biznesin e drogës përmes fëmijëve të saj.

Në kohën kur ajo u la e lirë në 2004, dy djemtë e saj ishin vrarë nga rivalët në Kolumbi, dhe Griselda u deportua atje si një emigrante e paligjshme.

Zyrtarët prisnin që armiqtë e saj ta vrisnin brenda disa ditësh, por çuditërisht ajo mbijetoi për tetë vjet, duke jetuar pa truproja në një periferi të qetë të Medellin.

Në shtator 2012, ajo po dilte nga një kasap vendas kur një burrë i moshës së mesme zbriti nga një motoçikletë dhe e qëlloi dy herë në kokë para se të largohej me qetësi. Ndërsa shtrihej duke vdekur, mbesa e saj i vuri një Bibël në duar.

Disa janë përpjekur të justifikojnë veprimet për Blanco, (dhe mbase këtë do të përpiqet të bëjë edhe Jennifer Lopez), duke thënë se ishte viktimë e rrethanave të saj ose se ajo ishte duke u përpjekur të provonte veten në nëntokën e famshme të Kolumbisë.

g.kosovari