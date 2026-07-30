Një 38-vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Poliçan, pasi dyshohet se ka kultivuar bimë narkotike.
Sipas njoftimit të policisë, gjatë kontrollit në fshatin Zgërbonjë u konstatuan 107 bimë të dyshuara Cannabis sativa, si dhe 20 kubikë me fidanë të dyshuar për kultivim narkotik.
Në pranga ra shtetasi me inicialet R. I., 38 vjeç, banues në Poliçan, i dyshuar si autor i kultivimit të këtyre bimëve narkotike.
“Gjatë kontrollit në fshatin Zgërbonjë, policia konstatoi 107 bimë të dyshuara Cannabis sativa, si dhe 20 kubikë me fidanë të dyshuar për kultivim narkotik. Bimët dhe fidanët u asgjësuan në vend me anë të djegies. Sipas policisë, nga veprimet hetimore u bë i mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi i shtetasit me inicialet R. I., 38 vjeç, banues në Poliçan, i dyshuar si autor i kultivimit të këtyre bimëve”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme.
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