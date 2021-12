Kandidati për kreun e Partisë Demokratike, Edvin Kulluri ka sulmur mbështetësit e Lulzim Bashës, për të cilët thotë se hiqen sikur besojnë te konservatorizmi, por “përshtypjnë” mbi principet e saj, si respekti ndaj traditës, përfaqësimi i komuniteteve e shumëçka tjeter si liritë themelore të fjalës, votës e vullnetit të lire.

Në një postim të “Facebook”, ai i quan rrogëtarë dhe hallexhinj politikë që janë blerë për 5 lek.

Statusi i plotë:

Dy fjale per konservatoret e Bashes!

Konservatorizmi eshte qendrim, as ideologji, as dogem, as identitet por edhe te gjitha bashke!

Por te jesh konservator eshte besim i vazhdueshem tek disa vlera! Fjala vjen disa djem te mbledhur larte e poshte nga Basha qe shiten si konservatore besonin te permbysja komuniste e elitave te PD me listat e vendosura hajdutce ne 12 te nates ne vitin 2017! Ashtu sic shiten si konservatore nderkohe qe Basha ka imponuar me forcen e vules perfaqesuesit e PD ne parlament apo kryetaret e degeve pa respektuar vullnetin e komuniteteve dhe demokrateve ne rrethe!

Pra, keta konservatore te paradhomes se Bashes mendojne si progresiste e flasin si komuniste te Republikes se Re! Rrogetare e hallexhinj politike qe jane blere per 5 leke!

Besojne tek konservatorizmi duke peshtyre mediatikisht mbi principet konservatore si respekti ndaj tradites, perfaqesimi i komuniteteve e shumecka tjeter si lirite themelore te fjales, votes e vullnetit te lire! Konservatore skllever te njefare Lulzim Basha qe ka trasheguar nje shtepi te lodhur qerpici(s’kam asgje kunder njerezve qe vijne nga familje te thjeshta ekonomikisht)! Por mos te cajne derrasat arrna konservatore!

E meqe ra fjala vijne nga familje qe nuk jane shquar per asgje ne 100 vitet e fundit!

Vete marrin nje rroge tek kunati apo mediat e Lulit dhe hane hallve duke nxjerre konservatorizem!

Sharlatane qe gjen me shumice ne cdo shoqeri ne krize!

Emrat te dashur miq i dini vete!

