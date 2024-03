Sekretari per marredheniet me Median dhe Publikun ne Partine Demokratike, Edvin Kulluri ka bere ironi me Foltoren, teksa ka permendur pjesemarrjen e kryebashkiakeve te saj ne mbledhjen e qeverise me kryeministrin Rama ne Shkoder.

Kulluri thote se mosbindja civile e Berishes arriti sukses, ku ne rresht per nje shkuan te Rama, gazi para e kryebashkiaket prapa.

Postimi i Kullurit:

Mosbindja civile arriti sot sukesin me te madh! Rresht per nje te Rama ne Shkoder! Natyrisht ne “emer te interesit te qytetareve” te bashkive Foltoriste!

Gazi para, kryebashkiaket mbrapa! Kush po ben pazar me Ramen? Ai qe gjen pergjigjen fiton nje bilete te rreshti i pare poshte ballkonit!/m.j