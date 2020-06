Ish-anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Edvin Kulluri thotë se pavarësisht arritjes së marrëveshjes për reformën zgjedhore, asgjë nuk do të ndryshojë. Në një postim në Facebook, Kulluri shkruan se listat do të jenë nga 12 mijë kandidatë për deputetë.

Kulluri ironizon Bashën, ndërsa ka një mesazh për mbështetësit e PD, të cilëve iu kujton se po jetojnë me përralla.

“Historia dihet si vazhdon! 12 mije kandidate për deputet! 1 anëtar 45 vota! Në fund, ora 23’55 niset për në KQZ lista e kandidateve për deputete e dalë nga xhepi i majtë i pantallonave të “udhëheqësit perëndimor”! Por …… edhe kjo do të jete “hera e fundit”….. se herën tjetër do vijnë dy eksperte nga Partia Konservatore e Kongos për të asistuar PD në garën brenda partisë!

Mos harroni deri ditën e fundit para fushatës “të digjni gomat”, “thyeni xhamat”, “kafshoni veshin” etj.. Slogani “Shqipëria fringo” do pushtojë sheshet me “ndriçim led” që do helmojë edhe një herë entuziastet! Vetëm Rama mund të gënjejë 1 herë, Basha sa here të dojë! Rezultati i zgjedhjeve: “na vodhën votat me paratë e drogës dhe krimit”! Nuk e ke fajin ai, por ju që jetoni me përralla”, shkruan Kulluri.

g.kosovari