“15 ditë e pamundur që të bësh takime me 75 degë. Para Bashës forumet mblidheshin, ka funksionuar, sot kemi një lider autokrat dhe të paaftë në raport me Berishën që na ka çuar në disa humbje seriale, nuk e di ku e gjen kurajon që të hyjë në garë, mendoj se është rast studimi për të ardhmen. Basha nuk ka një alternativë, Basha me dinjitetin janë si uji me vajin, po ndikon te strukturat për të sabotuar takimet e kandidatëve, në pak degë aty ku Basha ka akoma që ka njeri që beson se ka jetë në mars dhe se Basha mund të vijë në pushtet dhe me këto hile të vogla që është mësuar, për të sabotuar garën. Pati një kthim të votës pranë PD në 25 prill dhe vota të majta për inat të Ramës, Basha nuk motivoi elektoralin e djathët, PD i duhet 750 mijë vota për të ardhur në pushtet, kemi pasur një rritje, por PD nuk i duhej një rritje,por fitore. Nëse ka ardhur për të shënuar rritjet e veta le të hap një parti të re, Basha po tenton që të gënjejë demokratët dhe nuk do ia dalë dot. Ne drejtohemi nga në meme që nuk është e ardhmja e partisë”, tha Kulluri.

Në ndryshim nga Basha, për Kullurin, Edith Harxhi që vjen si kandidatur nga grupimi “Për PD-në”, ka pikëpamje të qarta në drejtimin e partisë dhe ka mbështetjen e anëtarësisë.