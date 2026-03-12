Deputetja e Partisë Socialiste, Romina Kuko, deklaroi në emisionin “Trialog” në RTSH se për të arritur drejtësinë europiane, gjithë shoqëria dhe pushteti gjyqësor duhet të vendosin standarde të qarta dhe të drejtë.
“Kur vjen puna për revolucionin e drejtësisë, nuk duhet të harrojmë se kur të hyjmë në BE, nuk do të hyjë vetëm ekzekutivi, por gjithë shoqëria dhe pushteti gjyqësor, dhe duhet të përcaktohet një standard. Kjo do të thotë se nesër do të hyjmë në drejtësinë europiane,” tha Kuko.
Ajo shtoi se Shqipëria nuk mund të hyjë në Bashkimin Europian me rekorde që e krahasojnë me Rusinë, duke u shprehur për nevojën e reformave për paraburgimet e padrejta dhe forcimin e institucioneve të drejtësisë.
“Dhe ne nuk mund të hyjmë në BE duke pasur rekorde që na krahasojnë padrejtësisht me Rusinë, kur vjen puna për paraburgimin e padrejtë”, tha ajo.
