Përmes një reagimi të ashpër në Twitter, kryeministri Edi Rama ka dënuar vendimin e sotëm të Këshillit të Qarkut Kukës. Ky i fundit i hoqi titullin “Nderi i Qarkut” publicistit nga Kosova, Veton Surroi.

Në arsyetimin e dy intelektualëve që propozuan këtë vendim, thuhej se Surroi ka sulmuar UÇK. Sipas pretendimeve, Veton Surroi ka deklaruar se UÇK nuk ishte ushtri çlirimtare, por një pakicë politike.

Por Rama shkruan se kjo është një lajthitje kolektive, duke uruar që Prefekti ta refuzojë këtë vendim.

“Vendimi i Këshillit të Qarkut të Kukësit për heqjen e titullit “Qytetar Nderi” Veton Surroit është një lajthitje kolektive që uroj Prefekti do ta refuzojë!

Ndërkohë parlamenti duhet të ndërhyjë për ta normuar njëherë e mirë çështjen e titujve e të medaljeve.

Ky vend s’mund të jetë një planet më vete brenda botës që e ka sistemuar me kohë e me vakt këtë punë, ku s’ka president që jep medalje për heronjtë e luftrave të shkuara se kështu i thotë koka dhe s’ka këshill që ia heq titullin dikujt me kërkesë të disave! Boll me këtë absurd”– shkruan Edi Rama pasditen e së premtes.

/a.r