Kryeministri Rama zhvilloi pasditen e sotme takimin me të rinjtë në kryeqytet dhe me skuadrën elektorale të 11 majit. Rama u shpreh se këneta nuk ka shans të fitojë, bashkë me moçalin duke etiketuar partitë e reja.

“Keneta nuk ka shans të fitojë, por dobëson mesazhin që Shqipëria duhet të japi në 11 maj. Të mos votosh që fëmija jot të ketë pasaportën e BE dhe të shkojë të votoj, është ta hedhësh voton në kënetë ose në moçale. Cfarë kuptimi ka? Është vetëm një votë për të bërë krahasimin. Gjyshërit lanë kockat për lirinë, të bëhesh pjesë e dickaje më të madhe. Ty të kërkohet që bufin e kënetës ta lësh dhe t’i buzëqeshësh fatit europian.

Lista jonë e mbyllur është me njerëz të rinj,një moshë më e re, ka më shumë gra se lista e tyre e mbyllur. Ka brenda filozofinë e skuadrës dhe vizionit tonë. Një parti e re për Shqipërinë në BE. Kemi bërë një investim për PS 2030. Shih listën e tyre të mbyllur, është listë për opozitë dhe kur të humbi të bëj atë që ka bërë përherë, na i vodhën. Kujtuan zhapikët e kënetës që plasi peshku dhe u bë demokracia, primaret. Kujtuan se u bë këneta kos.”