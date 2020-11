Melania Trump mirëpriti Pemën e Krishtëlindjes në Shtëpinë e Bardhë të hënën ndërsa Trump-et përgatiten të festojne festat e tyre të fundit pas humbjes në zgjedhjet presidenciale te nentorit.

Me një një kamionçinë e cila mbante pemen zonja e parë duke je e qeshur në daljen e saj per mediat e cila kishte veshur një pallto bardhezi, doreza të zeza dhe çizme të zeza me takë të lartë.

Ajo eci rreth vagonit për të ekzaminuar pemën pastaj buzëqeshi, bëri me dorë dhe tha ‘Gëzuar Krishtlindjen’ pasi mbaroi ecjen e saj rreth.

Ajo nuk ka mbajtur maskë në fytyrë gjatë ceremonise së shkurtër, në natyrë. Pema e Krishtlindjeve e Shtëpisë së Bardhë është një bredh Fraser dhe do të vendoset në Sallën Blu të Shtëpisë së Bardhë si qendra e dekorimeve të festave dhe lartësia e saj është zgjedhur posaçërisht për t’iu përshtatur asaj dhome.

Por Melania nuk ka qenë fort entuziaste për përgatitjet e Krishtlindjeve në Shtëpinë e Bardhë.

Të paktën kështu pretendon ish-shoqja dhe bashkëpunëtorja e saj, Stephanie Winston Wolkoff, që ka nxjerrë një libër për Melania Trump.

Sipas Stephanie, Melania ishte shprehur e bezdisur nga përgatitjet e Krishtlindjes, në vitin 2018.

“Kujt i plasi për Krishtlindjen”, mësohet të ketë thënë Melania, sipas ish-shoqes së vet, që i ka nxjerrë sekretet e saj publikish.

g.kosovari