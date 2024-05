Mbrëmjen e djeshme, Graciano dhe Heidi janë përfshirë në një debat, ku nuk kanë munguar as ofendimet nga ana e balerinit. Ata ndodheshin në lavanderi, ku Graciano i thotë se “nuk di të bëjë gjë tjetër përveçse të futet në krevatin e djemve të shtëpisë”. Heidi e prekur, e ka disktuar me Romeon dhe shprehet se është e ngarkuar emocionalisht.

Graciano: Ti je për turp Heidi Baci, je e turpshme sepse s’ke edukatë, s’ke norma. Kjo je ti. Të vjen keq? Mësohu t’i dëgjosh se kush je ti, mësohu dhe shko shtrihu me Romen atje, me kë do shtrihesh? Me Fationin, me Romeon apo me kë tjetër? Me kë do shtrihesh? Kjo je ti.

Heidi bisedë me Romeon:

Heidi: Jam super e rënduar.

Romeo: Pse çfarë pate?

Heidi: Po, ofendime prapë, me zor po e heq këtë ndjesinë edhe njëherë e kupton?

Romeo: Çfarë ndjesish?

Heidi: Shpëlarjet e forta, e kupton? Me zor po e heq. Ofendime, kujt do i futesh në krevat këtë herë.

Romeo: Kur ta ka thënë dhe kush?

Heidi: Graciano.

Romeo: Kujt do i futesh në krevat këtë herë? Në çfarë sensi?