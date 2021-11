Sot HENA NE BRICJAP ndodhet pa asnje lidhje me planetet e tjere. Kjo do te thote qe eshte ne rrugetim bosh ose jashte Kontrollit. A do ndodhin sot shume veprimtari dhe pune bosh? A do kete shume marredhenie jashte kontrollit?

E verteta eshte se do jemi si nje Meteor qe ndricon dhe shuhet. Kjo do perkthehet edhe ne marrdheniet tona apo ceshtjet tona sot. Shkelqim ndricim dhe heshtje me pas. Melankoli, hidherim. Neser ne mengjes pas ores 5 do futemi perseri ne veprim

Dashi Kjo dite do ‘ti lere punet dhe takimet qe duken te ndritshme shume shpejt pezull ose do ti shuaj krejt duke marre gjithe energjine qe keni perdorur apo keni.

Demi Nje udhetim qe ne fillim do duket shume interesant dhe premtues nga mbremja do tregoj qe nuk ishte ashtu dhe do shuhet shume shpejt nga harta e vemendjes dhe deshirave tuaja. Po keshtu edhe nje njohje e re qe do keni dhe qe ne fillim do ju coj peshe

Binjaket Harrojini pritshmerite qe keni sot sidomos ne ceshtjet ekonomike. Premtimet e furishme te ketyre diteve do shuhen ne qiellin e mbremjes sikur nuk kane ekzistuar kurre. Ose i perngjanin nje nate romantike me yje qe bien. I vetmi yll qe do bjeri do jeni ju qe do i permbushni deshirat dikujt tjeter

Gaforrja Nje bashkepunim dhe nje premtim martese do zhduken sa hap e mbyll syte. Por edhe nese keni patur debate me nje femer te rendesishme ne jeten tuaj tashme as mos e mendoni me permiresimin e situates

Luani Do ju premtojne nje pune dhe do jeni optimist deri nga mbasditja po pastaj do kuptoni qe ky premtim ndoshta ishte sa per te ndezur nje cigare kenqesie se pas shuarjes se cigares do shuhet edhe kjo pune apo ky ndryshim qe prisnit

Virgjeresha Eshte momenti qe me shume te vezhgoni se sa te beheni pjese e skenarit apo drames qe do luhet sot ne nje lidhje erotike ku ju thesht duhet te mesoni se si te mbijetoni ne raste te tilla

Peshorja Per ju clirimi nga nje veshtiresi familjare dhe ndryshimi i ambientit do behet nje lloj ngjyrimi emocional i kendshem. Por shume shpejt emocionet do t’i lene vend inatit dhe hakmarrjes per ate qe ju genjeu

Akrepi Cdo fjale qe keni thene apo veprim qe keni ndermar e keni mbajtur te fshehte apo e kane mbajtur te fshehte. Ju intereson me mire nje shkendije Meteorike sesa nje erresire totale. Per ju sot cdo meteor do jete me mire se nje planet

Shigjetari Nje investim qe keni ndermend te beni ne planin personal shume te rendesishem per ju do ta beni vetem nese nuk jeni larguar kaq shume nga toka sa te dukeni si nje yll i pakapshem

Bricjapi Bosh mund ta gjeni veten ne diten e sotme pasi me njerzit qe do veni apo do shoqeroheni dhe qe do jete zgjedhja juaj nuk do keni asnje perfitim por vetem boshllek te dyanshem

Ujori Sikur ta dinit qe keni vuajtur apo enderruar me shume se duhet per nje person qe sot as nuk do ta shikoni me para jush megjithese ju kishte ngritur mendjen me prezencen dhe ndikimin qe ju beri

Peshqit Do kerkoni ne diten e sotme per ujra qe kane mundesi t’ju ushqejne por do ndeshni ne shkretetire ujore e cila nuk do ju sjell asgje nga ato qe ju duhen per te ecur para.