Dashi: Dita fillon me ngadalë por përmirësohet gjatë pasdites. Kujdes nga grindjet familjare. Në punë, kujdes nga vonesat ose keqkuptimet.

Demi: Do të jetë një ditë shumë pozitive për dashurinë dhe nëse keni personin e duhur afër vetes atëherë mund të bëni edhe projekte të rëndësishme. Në punë, jeni duke pritur një përgjigje

Binjakët: Ata që kanë histori të reja dashurie do kenë surpriza, dhe gjithashtu në punë gjërat dhe projektet e reja do të shkojnë mirë. Disa mendime të natës do t’ju ​​prishin gjumin

Gaforrja: Do të duhet të përpiqeni të shmangni ndërlikimet në dashuri me çdo kusht dhe nëse duhet t’i jepni disa përgjigje partnerit tuaj, shtyjeni atë. Dita do jetë paksa e nënshtruar në punë, do ndiheni pak të lodhur.

Luani: Do të jetë një ditë nervoze dhe e trazuar në të cilën mund të diskutoni me dikë. Në punë mund të ketë një problem për tu zgjidhur: përpiquni të gjeni zgjedhjen më të mirë.

Virgjëresha: Do të jetë një ditë e mirë për dashurinë dhe mund të bëni projekte të rëndësishme. Sa i përket punës, përpiquni të mos u besoni atyre që bëjnë premtime tepër joshëse.

Peshorja: Duhet të përpiqeni të jeni të kujdesshëm në dashuri pasi rrezikoni të prishni një marrëdhënie për shkak të nervozizmit. Mundohuni të jeni të qartë dhe të sinqertë. Shmangni konfliktet në punë.

Akrepi: Hëna do t’ju mbrojë në zonën e dashurisë ku mund të ketë emocione të papritura. Hëna gjithashtu ju ndihmon sa i përket punës dhe mund të lehtësojë disa vendime.

Shigjetari: Përpiquni të kalibroni mirë emocionet tuaja dhe nëse po përjetoni dy histori dashurie, tani ka ardhur koha ta rregulloni jetën tuaj. Në punë mund të ketë mundësi të mira, veçanërisht nëse jeni profesionist i pavarur

Bricjapi: Dita do të shënohet nga disa vështirësi në marrëdhëniet në çift: dashuria në këtë periudhë po përjeton tensione, kushtojini vëmendje diskutimeve. Disa ngadalësime në punë.

Ujori: Më në fund dëshira për të dashur kthehet dhe për disa ditë Hëna do të jetë e favorshme dhe do t’ju japë emocione të veçanta. Puna mund të japë kënaqësi të mirë këto ditë.

Peshqit: Do të jetë një ditë e shkëlqyer për dashurinë, veçanërisht për ata që janë vetëm dhe duan të hapin zemrat e tyre për një dashuri të re. Edhe në punë kjo është një ditë pozitive.