Admirali në pension Cihat Yayci (Xhihat Jajxhë) është rikthyer në televizionet turke me deklaratat paralajmëruese, se Greqia synon të përfitojë nga zona detare në kurriz të Shqipërisë dhe Egjiptit, për ti përdorur më pas si precedentë ndaj Turqisë.

Xhihat Jajxhë thekson me marrëveshjen e nënshkruar mes Italisë dhe Greqisë të drejtat e Shqipërisë dhe të Libisë u shkelën.

“Nëse marrëveshja për detin Jon do të ishte tre palëshe, Shqipëria do të fitonte nga zonat detare në vijën jugperëndim-verilindje, pra do të kishte disa prej zonave të cilat i mori Greqia. Shqipëria duhet ta kundërshtojnë këtë marrëveshje dhe Turqia duhet ta ndërgjegjësojë për këtë”.