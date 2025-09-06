Sipas astrologëve, disa shenja të zodiakut priren më shumë drejt tradhtisë, jo gjithmonë nga ligësia, por shpesh nga nevoja për emocion, adrenalinë apo mungesë stabiliteti emocional.
Binjakët
Të shoqërueshëm, kuriozë dhe gjithmonë në kërkim të stimujve të rinj, binjakët shpesh mërziten shpejt. Nëse ndihen të kufizuar ose emocionalisht të papërmbushur, mund të kërkojnë përjetime të reja jashtë lidhjes.
Shigjetari
I dashuruar me lirinë dhe aventurën, shigjetari ka vështirësi të qëndrojë i lidhur për kohë të gjatë. Ai mund të tradhtojë jo nga qëllimi i keq, por sepse nuk dëshiron të ndihet i kufizuar.
Peshqit
Edhe pse janë të ndjeshëm dhe romantikë, peshqit mund të përfshihen lehtësisht në lidhje paralele nëse ndihen të papërfillur emocionalisht. Ata e jetojnë botën e tyre të brendshme thellësisht dhe mund të kërkojnë ngushëllim diku tjetër.
Dashi
Impulsiv dhe pasionant, dashi mund të tradhtojë në çastet kur ndjen mungesë vëmendjeje apo emocion. Ai është i dhënë pas sfidave dhe rreziqeve – edhe në dashuri.
*Këto karakteristika janë të përgjithshme dhe nuk përfaqësojnë çdo individ të shenjës. Astrologjia ofron një pasqyrë interesante, por sjellja në marrëdhënie varet nga shumë faktorë personalë dhe emocionalë.
