Kujdes/ Këtyre 5 shenjave mos u tregoni asnjë sekret!

Përpara se t’i besoni dikujt një sekret, sigurohuni që ky i fundit nuk do ta përhapë atë. Lista nuk është aq e shkurtër ndaj vazhdoni lexoni dhe bëni lidhjet e shenjave me njerëzit që njihni në mënyrë që të jeni të përgatitur.

Dashi-Nëse dashi mund të mbajë nën kontroll pijen, mund të mbajë dhe sekretin tuaj. Në një atmosferë festive ku të gjithë janë të pirë, dashit i rrëshket të parit gjuha dhe fillon të flaës më shumë nga se duhet.

Binjakët-Janë shenja e komunikimit, ndaj nuk u vëmë faj atyre, por juve që shkoni i thoni një sekret binjakëve. Nuk e bëjnë nga dashakeqësia, por flasin aq shumë saqë nuk i filtrojnë informacionet që japin.

Gaforrja-Nëse një gaforre bën thashetheme me ju, e sigurtë që bën thashetheme edhe PËR JU, shkruan ‘bota sot’. Janë dëgjues të mirë, por sapo të largohet nga ju, biseda e rradhës që do të bëjë me të tjerët do të jenë problemet tuaja.

Peshorja-Peshorja nuk pëlqen të jetë në qëndër të vëmendjes, por kur i jepet rasti e përqafon dhe këtë gjë e bën duke folur më shumë se duhet, jo vetëm për të tjerët por edhe për veten.

Shigjetari-Shigjetarit i flet goja para mendjes dhe kjo është arsyeja përse kjo shenjë nuk mban dot sekrete.