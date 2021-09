Ne të gjithë kemi preferencat tona kur bëhet fjalë për marrëdhëniet dhe takimet. Ju mund të tërhiqeni nga dikush që është tepër i bukur, i gjatë dhe i errët ose dikush që është bionde me sy blu. Ju mund të jeni të impresionuar nga një person pasionant, spontan ose misterioz.

Por asgjë nga këto nuk mund t’ju bëjë përshtypje dhe ju po kërkoni një person që do t’ju magjepsë me mendjen dhe mënyrën e tij të të menduarit. Nëse është kështu, ju mund t’i përkisni njërës prej shenjave të mëposhtme, të cilat preferojnë tërheqjen shpirtërore sesa tërheqjen fizike.

Binjakët

Ata do të tërheqin interesin tuaj me një sulm shumë të zgjuar, i cili do të kthehet në një diskutim të gjatë. Ata që i përkasin kësaj shenje janë shumë të zgjuar dhe bien në sy edhe në biseda të shkurtra. Asgjë nuk i bën përshtypje Binjakëve më shumë sesa një person që do ta emocionojë atë mendërisht.

Akrepi

Këtu po flasim për një lloj inteligjence tjetër. Si shenjë uji ai është tepër intuitiv dhe kërkon inteligjencën emocionale tek njerëzit me të cilët është i lidhur. Ai tërhiqet nga dikush që e njeh veten dhe ndjenjat e tij dhe e kupton atë thellësisht.

Ujori

Ujori është i zgjuar, imagjinar dhe novator, ata nuk pushojnë së kërkuari njohuri të reja dhe vazhdimisht të mësojnë. Atyre u pëlqen të takojnë njerëz që janë në të njëjtin nivel shpirtëror me ta dhe kanë tendencë të mërziten kur flasin me njerëz që nuk janë të aftë shpirtërisht.