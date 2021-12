Dashi

Jeni nje hap para clirimit nga pergjegjesite dhe problemet me te tjeret dhe veten Ceshtjet ekonomike dhe shpirterore do sqarohen kete tre ditsh deri ne dt 12 Dhjetor

Demi

Nje ceshtje shume e rendesishme ne cift do sqarohet ose do komplikohet me shume deri sa te shkoj ne ndarje Kujdes nese doni te jeni nje hap para te jeni vigjilent edhe ne bashkepunime

Binjaket

Kujdes ne lidhje me punen aksidentet ne pune dhe shendetin Kjo periudhe ju acaron dhe ju provokon duke ju terhequr ne marrdheneie dhe situatat humbese dhe konfliktuale

Gaforrja

Dite te veshtira sqaruese dhe me debate ne ceshtjet erotike te cilat ne vend qe te qetesohen do sjellin te papritura jo te kendshme Kujdes nga nje ndarje e papritur

Luani

Per ju nje ceshtje familjare me dike te afert apo me partnerin tuaj do jete shume nervoze dhe do shkaktoj nje problem me shume sec e prisnit Kujdes vetpermbajtjen dhe sjelljen

Virgjeresha

Per ju Marsi ne pozicion deciziv o ju sjell fitoren nese do jene te sakte ne strategji por mund tju bejne edhe shah mat nese nuk do keni durrimin dhe perqendrimin por edhe zgjuarsine e duhur

Peshorja

Nje investim i rendesishem do behet keto dite dhe ju doni te fitoni me cdo kusht Por nese ndodh nje epapritur dhe dikush ju kthen kurrizin ne oren e fundit mund te ngelini me gisht ne goj

Akrepi

Shume te rendesishme keto tre dite per ju Keni Marsin si fuqi dominuese dhe staretgjike e luftarake Perdoreni per tu ngritur lart dhe jo per tu ngulur poshte

Shigjetari

Nese ju fitoni betejen e fundit me veten tuaj dhe dobesite apo frikerat tuaja athere do jeni ju avioni i radhes per nje udhetim te bukur ne jeten tuaj

Bricjapi

Keto dite duhet te jeni te vemendshem se kush jane njerzit e duhur ne krahun tuaj dhe kush jane ata qe jane futur per te bere shperthimin e rradhes shkaterues ne jeten tuaj

Ujori

Beteja per ju behet per ceshtje te medha dhe per nje medalje apo trofe te rendesishem ne jeten tuaj Por kujdes ne lidhje me castin final qe te mos ju marrin fitoren nga duart

Peshqit

Dukt sikur perballja e te forteve juve ju cliron disi nga stresi dhe pergjegjesit pasi ju nuk shpallni beteja te hapura dhe as perballje te forta Por duhet te keni kujdes se dikush ju merr krahet ne dashuri dhe kjo mund te sjelle dhimbje./m.j