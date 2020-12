Hetimet për trupat e copëtuar dhe të vendosur në katër valixhe, të gjetura në një fushë afër gardhit të burgut fiorentin, në Sollicciano, janë përqendruar te Taulant Pasho, 33 vjeç, djali i bashkëshortëve shqiptarë Shpëtim dhe Teuta Pasho, 54 dhe 52 vjeç.

Të zhdukur në vitin 2015, kufomat e gjymtuara të çiftit të bashkëshortëve u gjetën ditët e fundit përgjatë autostradës Firence-Pisa-Livorno.

Djali i tyre ishte në qendër të një serie hetimesh dhe kontrollesh nga hetuesit e policisë të koordinuara nga prokurorja Ornella Galeotti. Policia italiane ka aktivizuar gjithashtu kërkesat për kontrolle nga Interpol, për të konstatuar “gjendjen aktuale të ndalimit” të Pashos, në një burg në Zvicër. 33-vjeçari shqiptar ka qenë zyrtarisht i arratisur që nga nëntori 2016. Ai u arratis nga “arresti shtëpiak”, ku ishte nën akuzë për trafik droge, pasi iu gjetën 6 kile marijuanë në shtëpi.

Gjurmët e tij të fundit, e gjitha kjo për t’u verifikuar, kanë të bëjnë me praninë e tij në një seancë dëgjimore në një gjyq të zhvilluar në Vlorë, më 2017. Burime ende të pakonfirmuara zyrtarisht flasin për arratisjen e tij edhe nga Zvicra, drejt Gjermanisë.

Nërkohë nga ana tjetër hetuesit po kërkojnë të gjitha “gjurmët” që do t’i çojnë te vrasësit. Supozohet, se gruaja vdiq nga torturat kurse burrit i ishte prerë fyti me një goditje, ndoshta me një hanxhar. Sa i përket arsyeve të vrasjes së dyfishtë, çdo skenar mbetet i hapur: nga hakmarrja e një bande kriminale për grabitje, deri te ndonjë përleshje që përfundoi tragjikisht.

Pista më e mundshme, në çdo rast, do të bazohet te dëshmia e djalit të çiftit. Taulant Pasho u la i lirë nga burgu i Sollicciano më 2 nëntor 2015, ditën e zhdukjes së çiftit. Ai mund të ketë qenë një nga të fundit që ka takuar prindërit e tij. Siç raportohet nga “Corriere della Sera”, një detaj po shqyrtohet nga hetuesit: kompensimi – një shifër midis 40 mijë dhe 50 mijë euro – që burri mori për një aksident rrugor dhe kjo shumë rezulton e zhdukur.

Midis 2016 dhe 2017, shtëpia ku Taulant Pasho qëndroi në arrest shtëpiak ishte kontrolluar disa herë. Sipas asaj që është mësuar nga burimet hetimore – në shtëpi nuk janë gjetur kurrë gjurmë të kufomave të kalbura. Kontrollet u bënë gjithashtu, sepse godinat kishin raportuar një erë të keqe, por hetimet zbuluan vetëm praninë e aromës së jashtëqitjeve.

Misteri tjetër i kësaj historie makabre është thirrja telefonike e marrë nga një prej vajzave të çiftit, me sa duket nga nëna e saj. “Disa ditë pas zhdukjes së tyre – Dorina Pasho thotë – “Kam marrë një telefonatë të çuditshme nga një numër privat. Zëri, i cili dukej si i nënës sime, tha “unë po largohem”.

“Nuk është një krim droge” – komenton vajza e viktimave.

Autopsia mbi trupat e viktimave, e kryer në mbetjet pjesërisht të saponifikuara të gjetura në këto ditë, vërtetoi se ata të dy ishin vrarë dhe masakruar pas torturave barbare.

