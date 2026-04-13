Autoriteti i Policisë së Shtetit ka lëshuar një njoftim zyrtar për kufizimin e qarkullimit rrugor në drejtim të Republikës së Malit të Zi, duke nisur nga dita e nesërme. Sipas informacionit të përcjellë nga autoritetet malazeze, Shoqata e Kamionistëve të Malit të Zi do të zhvillojë një protestë, e cila parashikohet të zgjasë tre ditë.
Kufizimet do të hyjnë në fuqi më datë 14.04.2026, në orën 09:30, dhe do të mbeten në fuqi për një periudhë 72-orëshe. Gjatë kësaj kohe, protokolli i sigurisë parashikon që ndalohet plotësisht kalimi i kamionëve dhe mjeteve të rënda të transportit të mallrave nga territori i Shqipërisë drejt Malit të Zi.
Do të lejohet kalimi normal i autoveturave (mjeteve të vogla), autobusëve, mjeteve të transportit të pasagjerëve, si dhe automjeteve të emergjencës.
Arsyetimi i autoriteteve
Policia e Shtetit specifikon se ky vendim është marrë për arsye sigurie, me qëllim parandalimin e bllokimit të akseve rrugore dhe shmangien e incidenteve të mundshme gjatë zhvillimit të protestës në territorin fqinj.
“Policia Kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rëndë për respektimin e kësaj periudhe kufizimi,” thuhet në deklaratën zyrtare, duke apeluar për bashkëpunim deri në përfundimin e plotë të manifestimit të shoqatës malazeze.
Drejtuesit e mjeteve të transportit të mallrave këshillohen të marrin masa për orientimin e udhëtimeve të tyre jashtë këtij afati kohor për të shmangur qëndrimet e gjata në pikat e kalimit kufitar.
Leave a Reply