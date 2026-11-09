Gjykata Kushtetuese ka vendosur të kalojë në seancë plenare kërkesën e Asociacionit të Gazetarëve të Shqipërisë, i cili kundërshton dispozitat e rregullores së Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar që lidhen me punën e mediave.
Vendimi i hap rrugën shqyrtimit në themel të pretendimeve të gazetarëve, të cilët argumentojnë se rregullat e vendosura nga GJKKO kufizojnë ushtrimin e profesionit, aksesin në informacion dhe transparencën e proceseve gjyqësore.
Asociacioni iu drejtua Gjykatës Kushtetuese në shtator, duke kërkuar pezullimin dhe më pas shfuqizimin e dispozitave që, sipas tij, cenojnë lirinë e medias dhe të drejtën e publikut për t’u informuar.
Në qendër të kundërshtimeve janë kufizimet për përdorimin e telefonave celularë dhe regjistrimet audio gjatë seancave gjyqësore, si dhe procedurat e akreditimit të gazetarëve që ndjekin veprimtarinë e Gjykatës së Posaçme.
Sipas pretendimeve të AGSH-së, këto masa krijojnë pengesa për raportimin e drejtpërdrejtë dhe dokumentimin e zhvillimeve në gjykatë, duke vështirësuar përcjelljen e informacionit te publiku.
Rregullorja e kundërshtuar hyri në fuqi më 1 shtator 2026 dhe shkaktoi reagime nga përfaqësues të medias, të cilët kërkuan rishikimin e kufizimeve.
Kalimi i çështjes në seancë plenare nuk nënkupton se Gjykata Kushtetuese i ka pranuar pretendimet e gazetarëve apo se rregullorja është shfuqizuar. Kushtetuesja do të shqyrtojë argumentet për të përcaktuar nëse dispozitat e kundërshtuara janë në përputhje me Kushtetutën.
Vendimmarrja përfundimtare pritet të sqarojë kufijtë ndërmjet rregullave për administrimin e seancave gjyqësore dhe garantimit të lirisë së medias, transparencës dhe së drejtës së qytetarëve për informim.
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