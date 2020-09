Kreu i shtetit, Ilir Meta gjatë një konference me gazetarët u shpreh i prerë që nëse qeveria tenton që të kufizojë kompetencat e tij, do të shpërndajë parlamentin.

“Nuk ka ligj kushtetues të dalë nga një parlament antikushtetues që pengon të drejtën e presidentit për të mbrojtur kushtetutën. Unë jam presidenti i popullit të 2 marsit as i opozitës as i LSI-së. Këtë punë e zgjidhim më 25 prill, nëse duan i shpërndajë para 25 prillit dhe të mos dinë ku të futen. Le ta provojnë, unë këtu jamë. Kush i pengoi të më shkarkonin mua? Le ta provojnë nëse duan do shkarkohen nga unë apo jo. Presidneti respekton Kushtetutën dhe jo grushtin e shtetit”, tha Meta.

g.kosovari