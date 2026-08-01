Nata në rajonin autonom spanjoll të Ceutës kaloi paqësisht, pa incidente të reja, njoftoi Ministria e Brendshme e atij vendi këtë mëngjes. Hyrja në qytet u pezullua plotësisht dhe trafiku për në Marok vazhdoi pa probleme të mëdha, raportoi Pais.
Përfaqësuesi i qeverisë spanjolle në Ceutë bëri të ditur se në anën spanjolle të kufirit janë gjetur trupat e pajetë të 57 personave, ndërsa ekziston frika se numri i viktimave mund të jetë edhe më i madh në anën marokene. Sipas autoriteteve, disa migrantë janë mbytur në det, ndërsa të tjerë kanë humbur jetën si pasojë e shtypjes dhe panikut gjatë përpjekjes për të kaluar digën pranë gardhit kufitar.
Ndërkohë, ka filluar instalimi i barrierave mbrojtëse në valëthyesin Tarahal , si pjesë e masave shtesë të sigurisë. Qeveria e Spanjës ka pranuar se nuk e kishte parashikuar shkallën e krizës së emigrantëve në Ceuta, pasi rreth 50,000 njerëz hynë në qytet vetëm në 24 orë.
“Është e qartë se nuk e kishim informacionin. Nëse do ta kishim, 50,000 njerëz nuk do të kishin qenë në gjendje të kalonin rrugën që bënë brenda 24 orësh”, tha një zyrtar i lartë qeveritar.
Sipas burimeve qeveritare, vëmendja e institucioneve shtetërore në ditët e mëparshme ishte përqendruar kryesisht në zjarret e mëdha pyjore në pjesët qendrore dhe perëndimore të vendit, të cilat çuan në mbylljen e zonës dhe evakuimin e pothuajse 100,000 njerëzve.
Prandaj, situata e migrantëve në kufirin me Marokun nuk ishte në plan të parë, megjithëse kishte sinjale të caktuara paralajmëruese. Midis tyre ishin paralajmërimet nga Kryeministri i Ceutës, Juan Jesus Vivas, si dhe raportet fillestare nga Garda Civile për një rritje graduale të numrit të migrantëve që përpiqeshin të kalonin kufirin ilegalisht duke notuar.
“Në ato ditë, askush nuk fliste për Ceutën. Mbërritjet vazhdonin të rriteshin dhe ne e monitoronim situatën, derisa praktikisht brenda natës gjithçka u shndërrua në krizë”, tha një anëtar tjetër i qeverisë.
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