Një 58-vjeçar është gjetur i vdekur ditën e sotme brenda një Guve. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Drizë në qytetin e Kuçovës. Familjarët e tij kishin denoncuar në polici se ai ishte larguar dy ditë më parë dhe që prej asaj dite nuk ishte kthyer më në banesë.
Familjarët kanë kërkuar ndihmën e policisë për gjetjen e tij, pasi prej disa muajsh ai kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor. Kërkimet e policisë u përqendruan në zonën rreth Guvës në fshatin Drizë, ku edhe oshte parë të hynte nga disa banorë.
Pas shumë kërkimeve,58-vjeçari Gramoz Grymshi u gjet i vdekur në brendësi të Guvës. Policia konfirmon se ne trupin e viktimës nuk ka pasur shenja dhune dhe dyshohet se ai la vdekur për shkak të mungesës së ajrit në brendësi të Guvës.
Trupi i Grymshit, banues në fshatin Drizë në qytetin e Kuçovës, është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal të Berat, ku do t’i nënshtrohet autopsisë mjeko-ligjore.
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