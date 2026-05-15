Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Kubës 100 milionë dollarë ndihmë, pasi autoritetet kubaneze njoftuan se rrjeti kombëtar energjetik pësoi një defekt të madh, duke lënë pa energji elektrike provincat lindore të ishullit.
Qeveria kubaneze deklaroi se është e gatshme ta pranojë ndihmën amerikane, për sa kohë ajo ofrohet “në përputhje të plotë me praktikat ndërkombëtare të ndihmës humanitare”.
Defekti në rrjetin energjetik ndodhi të enjten, 14 maj, në të njëjtën ditë kur një delegacion amerikan i drejtuar nga drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, zhvilloi një vizitë në Kubë dhe u takua me zyrtarë të qeverisë kubaneze.
Departamenti amerikan i Shtetit deklaroi se ka ofruar “100 milionë dollarë ndihmë të drejtpërdrejtë humanitare për popullin kubanez”, e cila do të shpërndahet në koordinim me Kishën Katolike dhe organizata të tjera humanitare të pavarura.
Sipas Washingtonit, tani vendimi i takon qeverisë kubaneze: ose të pranojë ndihmën, ose të refuzojë një asistencë jetike për qytetarët!
Ambasada kubaneze në SHBA konfirmoi ofertën amerikane, por theksoi se ende nuk është e qartë nëse ndihma do të jepet në para apo në mallra konkrete, si karburant, ushqime dhe ilaçe.
Në reagimin e saj, ambasada kubaneze deklaroi se, pavarësisht “kontradiktës” së një oferte të tillë nga një vend që prej vitesh vendos sanksione ekonomike ndaj Kubës, Havana nuk refuzon ndihmën e huaj kur ajo ofrohet me qëllime reale humanitare.
Qeveria kubaneze shtoi gjithashtu se ndihma më e madhe që SHBA-të mund t’i japin Kubës do të ishte lehtësimi ose heqja e bllokadës ekonomike dhe financiare. Edhe presidenti kubanez, Miguel Díaz-Canel, deklaroi se Kuba nuk do të pengojë asnjë ndihmë të ofruar sipas standardeve ndërkombëtare humanitare, por theksoi se situata energjetike mund të përmirësohej shumë më shpejt nëse do të hiqeshin sanksionet amerikane.
Ndërkohë, delegacioni amerikan në Kubë zhvilloi takime me zyrtarë të Ministrisë së Brendshme kubaneze dhe përfaqësues të shërbimeve inteligjente të vendit. Sipas një zyrtari të CIA-s, delegacioni amerikan përcolli mesazhin e presidentit amerikan, Donald Trump, se SHBA-të janë të gatshme të angazhohen seriozisht me Kubën për çështje ekonomike dhe sigurie, por vetëm nëse Havana ndërmerr “ndryshime themelore”.
Gjatë takimeve u diskutua për bashkëpunimin në fushën e inteligjencës, stabilitetin ekonomik dhe sigurinë rajonale.
Trump ka deklaruar disa herë muajt e fundit se qeveria kubaneze “mund të bjerë së shpejti” dhe ka lënë të kuptohet se Kuba mund të jetë objektivi i ardhshëm i politikës së tij të jashtme, pas konfliktit me Iranin. Në muajin prill, ai theksoi se edhe ndërhyrja ushtarake ndaj Kubës “mbetet në tryezë”.
Kriza energjetike në Kubë është përkeqësuar ndjeshëm muajt e fundit. Rrjeti elektrik i vendit është në gjendje të amortizuar, ndërsa Kuba po përballet me mungesa të mëdha karburanti dhe nafte. Kompania shtetërore e energjisë bëri të ditur se ndërprerja e fundit e energjisë preku të gjitha provincat lindore, nga Guantanamo deri në Ciego de Ávila.
Një ditë më parë, presidenti Díaz-Canel e kishte cilësuar situatën energjetike si “tejet të tensionuar”, pasi rezervat e naftës të sjella nga Rusia në fund të marsit kishin përfunduar. Sipas ministrit kubanez të Energjisë, vendi aktualisht nuk ka pothuajse asnjë rezervë karburanti apo nafte.
Rusia ka njoftuar se do të dërgojë një tjetër anije me karburant drejt Kubës, ndërsa edhe Meksika ka nisur ndihma humanitare për ishullin. Presidentja meksikane, Claudia Sheinbaum, kritikoi sanksionet amerikane ndaj Kubës dhe deklaroi se Meksika do të vazhdojë të ndihmojë popullin kubanez.
Ndërkohë, ndërprerjet e energjisë në Havana kanë zgjatur deri në 24 orë rresht. Banorët në disa zona dolën në protesta, duke goditur tenxhere dhe duke djegur kazanë mbeturinash për të shprehur zemërimin ndaj krizës. Kriza ka sjellë reduktim të orëve të punës, prishje të ushqimeve për shkak të mungesës së ftohjes dhe anulim operacionesh në disa spitale.
