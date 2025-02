Donald Trump duket se ka tronditur shumë shtete të botës, duke frenuar fondet e huaja dhe duke shkrirë USAID.

Një prej vendeve që ka përfituar shumë fonde nga USAID është dhe vendi ynë. Sipas të dhënave të ambasadës amerikane, që nga viti 1992 e deri më sot janë dhënë mbi 500 milionë dollarë fonde.

Por ku kanë shkuar këto para?

Me ç’duket në rastin e Shqipërisë financimet nuk kanë qenë në shkelje as me politikat e vjetra të SHBA-ve dhe as me ato të reja që sapo ka firmosur Trump.

Disa prej projekteve të USAID në Shqipëri që janë publikua në media.

1. Emri: Programi i Përshpejtuar i Zhvillimit Qytetar dhe Bashkëpunimit të USAID-it

Kohëzgjatja: Janar 2017 – Korrik 2020

Buxheti: 2,078,919 dollarë

Zbatues: Qendra Burimore Kombëtare Shqiptare e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC)

2. Emri: Projekti i USAID-it Drejtësia për të Gjithë

Kohëzgjatja: Mars 2016 – Mars 2021

Buxheti: 10,596,573 dollarë

Implementues: East West Management Institute

3. Projekti i Planifikimit dhe Qeverisjes Vendore

Kohëzgjatja: Janar 2012 – Shtator 2019

Buxheti: 17,582,943 dollarë

Implementues: Tetra Tech ARD

4. Emri: Promovimi i Transparencës në Financat e Partive

Kohëzgjatja: 1 tetor 2016 – 30 shtator 2018

Buxheti: 475,000 dollarë

Zbatues: Instituti Kombëtar Demokratik

5. Emri: Fuqizimi Ekonomik i Personave me Aftësi të Kufizuara

Kohëzgjatja: Shtator 2010 – Nëntor 2019

Buxheti: 1,109,860 dollarë

Zbatues: Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara

6. Emri: Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve të Sektorit të Ujit në Shqipëri

Kohëzgjatja: Tetor 2014 – Shtator 2018

Buxheti: 1,208,396 dollarë

Zbatues: Shoqata e Ujësjellës Kanalizimeve në Shqipëri

7. Emri: Transparenca në Angazhimin Shëndetësor

Kohëzgjatja: Mars 2017 – Mars 2019

Buxheti: 1,999,030 dollarë

Zbatues: University Research Co.

7. Emri: AgroTourism Albania

Kohëzgjatja: Shtator 2016 – Shtator 2019

Buxheti: 695,270 dollarë

Zbatues: CEED Albania

8. Emri: Diber: Shtigje dhe Tradita

Kohëzgjatja: Mars 2017 – Mars 2020

Buxheti: 1,046,689 dollarë

Zbatues: Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Vendore

9. Emri: Programi për Zhvillimin e Sektorit Financiar

Kohëzgjatja: Shtator 2011 – Dhjetor 2018

Buxheti: 7,070,000 dollarë

Implementues: Aleanca Vullnetare për Rritjen Ekonomike

10. Emri: Njerëzit së pari

Kohëzgjatja: Shtator 2016 – Shtator 2018

Buxheti: 749,744 dollarë

Implementues: The Headhunter

11. Emri: SmartCapital

Kohëzgjatja: Shtator 2016 – Mars 2021

Buxheti: 2,900,000 $

Zbatues: Creative Business Solutions

12. Emri: Fondi i Investimeve dhe Financave të Turizmit

Kohëzgjatja: Maj 2016 – Janar 2020

Buxheti: 1,435,628 dollarë

Zbatues: Qendra për Edukimin Ekonomik dhe Biznes (CEBE)

13. Emri: Rritja e Bizneseve Sociale në Shqipëri

Kohëzgjatja: Janar 2016 – Janar 2019

Buxheti: USAID 1,000,000 dollarë / Ndarja e kostos së YSB: 177,184 dollarë / Leva: 2,000,000 dollarë.