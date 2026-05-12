Ekspertët e shëndetit publik theksojnë se shpërthimi i hantavirusit është thelbësisht i ndryshëm nga COVID-19, sidomos për mënyrën e transmetimit dhe rrezikun e përhapjes globale.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), hantavirusi nuk përhapet lehtë nga njeriu te njeriu, ndryshe nga koronavirusi që shkaktoi COVID-19 dhe që u përhap me shpejtësi në mbarë botën përmes rrugëve të frymëmarrjes.
Si përhapet hantavirusi
Hantavirusi transmetohet kryesisht nga brejtësit te njerëzit, përmes urinës, pështymës ose jashtëqitjeve të tyre. Njerëzit infektohen zakonisht duke thithur grimca të kontaminuara në ajër. Përhapja mes njerëzve është shumë e rrallë dhe ndodh vetëm në rrethana të veçanta, si kontakt shumë i afërt dhe i zgjatur.
Pse COVID-19 u përhap më shpejt
COVID-19 përhapet lehtësisht përmes pikave dhe aerosoleve që lëshohen kur një person kollitet, teshtin apo flet. Virusi lidhet me receptorët ACE2 në rrugët e sipërme të frymëmarrjes, duke e bërë transmetimin shumë efikas dhe të shpejtë.
Në të kundërt, hantavirusi zakonisht prek mushkëritë e poshtme dhe enët e gjakut, duke e bërë më të vështirë përhapjen nga një person te tjetri.
Rreziku i pandemisë
Ekspertët theksojnë se, ndryshe nga COVID-19, hantavirusi nuk ka karakteristikat biologjike që e bëjnë një virus pandemik. Transmetimi i tij i kufizuar dhe i rrallë midis njerëzve e bën një shpërthim global shumë pak të mundshëm.
Drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka deklaruar se “ky nuk është një tjetër COVID”, duke nënvizuar se rreziku aktual për shëndetin publik mbetet i ulët.
