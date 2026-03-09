Kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste ditën e sotme tha se prezumimi i pafajësisë është vija ndarëse mes demokracisë dhe diktaturës.
Ai shtoi se rezultatet e punës në dy sektorë të rëndësishëm si Infrastruktura dhe Energjia janë meritë e gjithë skuadrës qeverisëse, jo vetëm e një individi.
“Të gjithë ata që kanë bërë detyrën e tyre, përfshirë edhe ministren, meritojnë vetëm respekt. Atyre njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, me kushtin që të mos jenë pjesë trumës së qorrave dhe me molotovë në gojë dhe duar, por që mund të jenë mbështetës tanë, siç mund të mos jenë mbështetës tanë dhe që sidoqofshin, e kanë gjykuar pa gjyq, dënuar pa i dhënë as të drejtën të mbrohet në gjykatë për çka akuzohet dhe duan ta shohin në burg Ballukun pa pritur të hapet as dera e sallës së gjyqit, u them që ti bëjnë vetes një pyetje: Ku ndryshojmë ne, që të gjithë ne sot, apo ku duhet të ndryshojmë ne shqiptarët e sotëm pavarësisht bindjeve dhe simpative tona politike apo njerëzore, nga ata që dje e deshën të pushkatuar gjyshin e saj, apo nga ata që regjimi komunist i gjyshit të saj, i deshi modemos të pushkatuar, të burgosur, pasi ua bëri gjyqin në gazetë, radio, tv dhe i dënoi ne emër të popullit pa u dhënë as të drejtën të mbrohen në sytë e popullit. Kjo nuk është pyetje që e bej sot për të mbrojtur Ballukun, nga e vërteta që i takon vetëm procesit mes saj dhe drejtësisë, nuk jam avokati i askujt ndaj një akuze të ngritur nga SPAK, kjo është një pyetje që e bëj për të mbrojtur të vërtetën e madhe që i takon demokracisë. Kjo e vërtetë e madhe quhet prezumimi i pafajësisë, si parakusht absolut i çdo hetimi dhe procesi gjyqësor dhe si vijë ndarëse mes demokracisë dhe diktaturës, mes drejtësisë dhe arbitraritetit”, tha Rama.
