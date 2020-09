Nga Alfred Peza

Është gjithnjë e më e qartë se ka një vijë sjellje shumë të ndryshme të Ilir Metës, nga ajo e Lulzim Bashës, në lidhje me reformimin e rregullave elektorale në funksion të zgjedhjes së pranverës së ardhëshme. Kuptohet që në këtë qasje, Presidenti është në funksion të qënies lideri “de facto” i LSI, ndërsa Lulzim Basha në funksion të qenies Kryetari “de jure” i PD.

Gjatë ditëve të fundit të debateve rreth implementimit në Kodin Elektoral, të ndryshimeve Kushtetuese të 30 korrikut, sa më urtë dhe pasiv po qëndron Lulzim Basha, aq më aktiv dhe agresiv po shfaqet Ilir Meta në publik. Mjafton të shihni aktivitetin e tyre në rrjetet sociale, në takimet publike dhe praninë mediatike, për ta kuptuar më mirë këtë.

Edhe pas vendimit të Konferencës së Kryetarëve për ta futur në kalendarin e punimeve të Parlamentit, miratimin e listave të hapura, koalicioneve parazgjedhore dhe pragut elektoral Lulzim Basha heshti. Ilir Meta reagoi. Kryetari i PD nuk komentoi, çfarë do të thotë se është dakord në heshtje, me modelin e ofruar nga socialistët. Ndërsa Presidenti i Republikës nxitoi të bënte një statur në facebook-un e tij.

“Hapi i parë për rikthimin në Drejtimin e Duhur është respektimi pikë për pikë i Marrëveshjes së 5 Qershorit dhe mos devijimi prej saj as një milimetër. Të rikthejmë shpresën duke rikthyer sovranitetin në duart e popullit, me hapjen e listave 100% dhe plotësimin e të gjitha kushteve të BE”,- tha Ilir Meta. Duke dëshmuar në këtë mënyrë, ndarjen e thellë me Lulzim Bashën, për çështjet që lidhen me zgjedhjet e 25 prillit.

Kryetari i PD kishte deklaruar një herë të vetme, se ishte për hapjen e listave duke i pozicionuar kandidatët, sipas rendit alfabetik. Pas kësaj përfaqësuesi i tij në tryezën e Këshillit Politik nuk paraqiti kurrë ndonjë draft të shkruar zyrtarisht. Përmes së cilës të kuptohej se çfarë e si e duan konkretisht dhe mbi bazën e saj, të debatohej me mazhorancën, për gjetjen e një konsensusi. Provë e qartë se PD është dakord me propozimin e PS për hapjen e listave.

Ndërsa Ilir Meta me sa duket fare qartë, në emër të LSI vazhdon të këmbëngulë pa u ndalur publikisht, për hapjen 100% të listave sipas një formule që ende nuk e ka artikuluar. E aq më pak, ta ketë propozuar gjithashtu në tryezën e Këshillit Politik, përfaqësuesi i LSI, Petrit Vasili. Shenjë e qartë edhe kjo, se as Ilir Meta nuk e ka hallin realisht tek formula e hapjes së listave. Sepse në thelb, edhe atij me sa duket, i pëlqen formula e propozuar nga PS e cila pritet të miratohet më 1 tetor në Kuvend.

I pafuqishëm për ta ndryshuar realitetin përmes rrugës politike, ku Lulzim Basha duket më i sigurtë, Ilir Meta po mundohet të përfitojë nga gjithçka tjetër. Ndaj, po e shohim që të ketë nisur këtë muaj turin e ri të dekorimeve elektorale nëpër Shqipëri. Të kërcënimeve, të dhunës verbale dhe shantazheve. Duke mos lënë pa shfrytëzuar deri edhe futbollin, duke nxituar ta shohi këtë si një “krizë të thellë kushtetuese, institucionale dhe përfaqësuese (që) po përshkallëzohet në përmasa shqetësuese në të gjithë sektorët.”

Ditët e fundit është rritur sërisht presioni i mediave pranë kësaj pjese të opozitës, kundër ambasadores së SHBA, në emër të gjoja mosreagimit sa herë që i duhet atyre në luftën e brendshme politike kundër mazhorancës dhe Kryeministrit Edi Rama. Por në fakt, ashtu si edhe në zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019 edhe në ato të përgjithëshme parlamentare të 2021, halli i madh vazhdon të jetë i njëjtë: Të bëjnë gjithçka për të bllokuar reformën në drejtësi.

Ka qenë kjo edhe arësyeja që detyroi ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim që tua kthente me një gjuhë shumë “diplomatike”, edhe përgjigjen e merituar: “Shumë e rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë implementimi Reformës në Drejtësi, hap pas hapi. E nevojshme të hiqen pengesat, për të kërkuar zgjidhje praktike. Mos u dorëzoni kurrë para atyre që dëshirojnë që Drejtësia të mos vijë kurrë.”

Duke qenë se pas 2021 LSI nuk pritet që të jetë në pushtet dhe pas 2022, as Ilir Meta nuk do të jetë më deputet pasi të iki nga Presidenca, situata komplikohet. Koha punon për Lulzim Bashën përballë Ilir Metës që i ka shanset gjithnë e më të ulëta, për të qenë nesër lider i opozitës siç është munduar që ta ekspozojë veten vitet e fundit. Ndaj, qëndrimet e tyre publike, kontrastojnë gjithnjë e më shumë me njëra tjetrën. E do të thellohen, sa më shumë që ti afrohemi, të dielës së votimeve.