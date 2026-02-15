Edhe pse në Shqipëri është shfaqur më pak aktiv në jetën politike pas betejave të brendshme dhe disfatës në zgjedhjet vendore të majit me Euroatlantikët, ish-kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, është parë së fundmi në një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare.
Basha ka marrë pjesë në Munich Security Conference, forumi prestigjioz global për dialog mbi paqen, sigurinë dhe sfidat ndërkombëtare, i cili u mbajt më 14 shkurt 2026 në Munich.
Konferenca zhvilloi punimet në ambientet e njohura të Hotel Bayerischer Hof, ku tradicionalisht mblidhen krerë shtetesh, ministra të jashtëm, diplomatë dhe ekspertë të sigurisë nga e gjithë bota.
Ka qenë ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Estonisë, Margus Tsahkna, ai i cili ka publikuar një foto ku dhe shihet prezenca e Bashës. Në imazhin e shpërndarë në rrjetet sociale, në një nga cepat e sallës shihet ish-kreu i demokratëve, duke buzëqeshur mes pjesëmarrësve në këtë aktivitet të nivelit të lartë.
Be what it is: Russia must pay for what it’s destroyed.
Using frozen Russian assets remains on the table.
Our take today at #MSC2026 with @AndrzejDuda, @Billbrowder, @NathalieLoiseau and @lulzimbasha_al, brought together by @AaronGBurnett. pic.twitter.com/cjFBinkcRA
— Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 14, 2026
