Ministri Taulant Balla në Kuvend ironizoi opozitën për koalicionin e formuar për 11 majin të cilët shpresën e kanë tek Kujtim Gjuzi Selami Jenishehri.

Shpresa juaj që të Kujtim Gjuzi Selami Jenisheri e ca të tjerë janë vizioni për të ardhmen, janë shpresa për ndryshim. Këtu i kam pasur aty, gjëra të mira kam bërë me ta kam ndryshuar kushtetutën. Ju i kishit sjellë jo unë, në e dimë film i parë. Ju do humbni dakord pastaj do merrni vendim për bojkot, ju do ikni dhe do vinë atë. Këtë film e kam parë, është e thjeshtë për shqiptarët”-u shpreh Balla.

E për ta mbrojtur aleatin me mustaqe në kuvend u vu sekretari i përgjithshëm i PD-së dhe Flamur Noka.

Duke iu përgjigjur ironisë së ministrit Balla Noka e quajti aleatin njeriun më dinjitoz

“Kujtim Gjuzi është më dinjitoz se këta hajdutët, nuk ka marrë asnjë cent. Nuk ka lidhje me drogën. Të gjithë shqiptarët janë më dinjitozë se banda e narkosit. 11 maji po afron.

Është koha për të dhënë llogari. Do të ikni, shumë do të jenë pas hekurave, por të tjerët të ikin para 11 majit se shpëtim për ta nuk ka. Ka nisur Edi Rama t’iu hajë. Zoti ju ruajt çfarë do t’iu gjejë pas 11 majit”, tha Noka.

Kur Sali Berisha prezantoi paraditen e sotme koalicionin: “Aleanca për Shqipërinë Madhështore”, nënvizoi se ka marrë në koalicion, elitën e intelektualëve, duke nisur me Kujtim Gjuzi dhe u mor me mustaqet e këtij të fundit

Çfarë paraqet pala tjetër, paraqet hardhucë, bretkosa, zhapa dhe tani i kanë ngelur në gojë….Ku je Kujtim? Jepja ato mustaqe, se çmendet pas mustaqeve të tua. Ti Kujtim, se unë e ti e njohim nga ana psikologjike dhe ja di arsyet pse e ka atë”, tha Berisha paradite.