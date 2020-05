Kryeministri Edi Rama ka mohuar dhunën e policisë ndaj protestuesve gjatë aksionit për shembjen e Teatrit Kombëtar, teksa ka replikuar me komentuesit në FB.

Tosi Dingo: I nderuar, ne mendimin tim te nje qytetari te lire, ju keni deshtuar ne te berit shtet, dhe kjo u tregua sot nga dhuna policore. Opozite nuk ka! As ata smund tme perfaqsojne. Ndjehem i paperfaqsuar, dhe te siguroj qe ka shume qe ndjehen ne kte menyre!

Edi Rama: Cila dhune policore apo e ke me te degjuar nga televizori? Eh mor mik, s’ke faj, po do rrosh me gjate e do me kujtosh per perfaqesimin e mosperfaqesimin😊

Hajdar Hajdari: Po si keshtu na clirove o naltgjatesi, apo ja ke friken presionit popullor tani dhe do ta fikesh zjarrin qe eshte ndezur. Je shume vone, eren e tij ja nuhatur shume shpejt do te provosh edhe nxehtesine e tij.

Edi Rama: Nuk me ke degjuar cfare kam thene me kohe e me vakt per fazen e hapjes, se sa per zjarrin e ndezur ne imagjinaten atyre qe flasin ne emer te popullit dhe s’kane popull mbrapa, as me ka ngrohur e as me ka ftohur ndonjehere😊

Stefan Kaci: E tregove veten kunder ketyre idjoteve. Bravo te qofte je i madh. Urimet me te mira per vendosmerine por per voten do mendohemi😐

Edi Rama: Mendohu ka kohe, po ruaje kete komunikim se pas meje s’do kesh shans te shkruhesh me ndonje kryeminister😊

Nushi N Kurti: Zoti Kryeminister nga Neser ne levizim pa autorim ne Tirane ? Ju faleminderit shum!

Edi Rama: Po.

Rudina Psikologe-Keshillimi Gjetaj: Po mire nese behet e detyrueshme te mbahen mjetet mbrojtese ne rast se nuk i mbajne te gjobiten , por mendoj se kjo mos lejimi per te shkuar me mjet personal ne qytete te ndryshme nuk ka pse te jete aktiv me!

Edi Rama: Jo ne qytete te ndryshme, po nga zonat e kuqe ne gjelbertat! Shko ne Greqi e Itali dhe provoje te levizesh nga Jugu ne Veri meqe Shqiperia nuk te bind!

Mirela Ostreni: Zoti kryeminister fasha orarit te Tirones qe o zgjat deri ne oren 21 bohet fjale gjithmone 2 ore leje??

Edi Rama: Jo, levizje e lire dhe me kujdes😊