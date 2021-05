Sipas MeteoAlb: Masat ajrore me origjinë Jugore do të diktojnë mot me kthjellime e vranësira të lehta deri në mesditë kur vranësirat bëhen më të dukshme në zonat malore.

Edhe pasditja vijon me kthjellime e vranësira kalimtare në Ultësirën Perëndimore NDERSA mbeten të dukshme vranësirat në zonat përgjatë kufirit lindor.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes por mbeten kostante në mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 11°C deri në 30°C.

Era do fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h kryesisht nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzim 3 ballë.

Kosova

Masat ajrore të qëndrueshme do të vijojnë të diktojnë kushtet e motit në territorin e Kosovës. Për pasojë kthjellimet do të dominojnë thuajse gjatë gjithë ditës edhe pse herë pas here do ketë vranësira kalimtare.

Maqedonia e Veriut

Dita nis me kthjellime dhe vranësira të herë pas herëshme në territorin e MV. Parashikohet që kushtet e motit të vranët të mbeten gjatë gjithë ditës POR pa mundur të gjenerojnë reshje.

