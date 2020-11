Sipas MeteoAlb moti për ditën e sotme do të karakterizohet nga temeperaturat e larta. Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të lehta në pjesën më të madhe të vendit tonë gjatë paradites. Pas mesditës vranësirat bëhen më të dukshme në të gjithë territorin por sërish nuk priten reshje.

Temperaturat e ajrit rriten në vlerat minimale por mbeten konstante në ato maksimale duke u luhatur nga -1°C mëngjesi deri në 19°C mesdita.