Pasi ktheu në Kuvend ligjin që zgjat afatin e koncesionit të aeroportit “Nënë Tereza” në 13 vjet, presidenti Ilir Meta u bëri thirrje deputetëve që të reflektojnë pasi për çdo vepër të mundshme penale nuk do të ketë amnisti, por vetëm drejtësi.

“Ky ligj është një provë e korrupsionit dhe kapjes së shtetit. Kuvendi duhet të kërkojë vënien para përgjegjësisë çdo funksionari publik që ka shkelur procedurat. I bëj thirrje çdo deputeti dhe çdo zyrtari të lartë të reflektojë me shumë përgjegjësi për këtë nisëm dhe të respektojë Kushtetuën dhe ligjet në fuqi, për cdo vepër penale nuk do të ketë amnisti por vetëm drejtësi. Pas 25 prillit vendi do të kthehet në shinat e shtetit të drejtës. Po u jap mundësinë deputetëve të reflektojnë duke kthyer mbrapsht në Këshillin e Ministrave këtë nisëm. I ftoj të gjithë deputetët dhe partitë e opozitës, dhe gazetarët e pavarur të njihen me argumentet zyrtare, këtu janë 43 faqe me argumente kushtetues, ligjor. Është një ftesë për deputetët ta lexojnë, mos thonë që nuk e kishim mendjen. Por edhe opinionin publik që të njihet me këtë kryevepër të kapjes së shtetit nga një dorë të vetme”, tha Meta.

g.kosovari