Është prezantuar sot projekti për kthimin në zonë këmbësore të ish-Bllokut, me mbështetjen e rrjetit botëror “Walk 21”.

Kryeministri Edi Rama e konsideroi projektin si të shumëpritur, pasi sipas tij do krijojë hapësirë fantastike urbane në zemër të kryeqytetit.

Ai u shpreh se nevojiten më shumë hapësira parkimi nëntokësore, me qëllim edhe shmangien e parkimeve të dyfishta në rrugë kryesore të qytetit.

Në lidhje me këtë të fundit, ai paralajmëroi se së shpejti së bashku me Ministrinë e Brendshme e Policinë e Shtetit do të ndërhyet për të frenuar në mënyrë dramatike dhe të domosdoshme trafikun e dyfishtë.

“Duhet ti shmangemi idesë fikse, se për të ulur fluksin e trafikut, duhen zgjeruar rrugët. Dekurajimi i trafikut është përgjigja.

Në këtë zonë do ja vlejë të ecet me këtë projekt. Është zonë e aksesueshme dhe distancat që duhen përshkruar nuk i kanë të gjata. Është një zonë që duke stimuluar ecjen do jetë shumë më efikase edhe për bizneset në zonë të cilat ankohen të parat për ndërprerjen e aksesit të drejtpërdrejtë me makinë deri tre dera por janë përfitueset kryesore.

Do ju sjell rastin e Vlorës kur u bë debat i jashtëzakonshëm për Lungomaren. Kriticizmi dhe historia ndaj projektit ishte shumë e madhe, dhe faktikisht ajo rrugë funksionon më së miri. Duhet një kohë informimi dhe shkëmbimi të projektit dhe idesë që qëndron pas projektit me komunitetin që banorët të jenë të parët që ta përqafojnë projektin. Do duhet të mendojmë për hapësira parkimi nëntokësor. Ka ende mundësi Tirana për të vazhduar në atë rrugë të nisur me parkime nëntokësore që kanë sjellë lehtësim të arsyeshëm

Hapi tjetër që do duhet të bëjmë, është goditja e parkimit të dyfishtë që është problemi kryesor. Së shpejti me Ministrinë e Brendshme dhe policinë e shtetit ne do ndërhymë për të frenuar në mënyrë dramatike dhe të domosdoshme trafikun e dyfishtë. Që të bëjë që dhe projekti të jetë funksional se pash që ka një shteg për të kaluar aty.”, deklaroi Rama.