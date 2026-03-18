Një 35-vjeçar shqiptar u arrestua nga policia italiane në Breshia, pasi akuzohet si pjesë e një rrjeti të trafikut dhe shpërndarjes së kokainës.
Aktiviteti kryhej në zonën e Desenzano dhe Sirmiona. Operacioni rezultoi në sekuestrimin e drogës, e cila ishte gati për shitje, si dhe të parave të gatshme që besohet të jenë të ardhura nga aktiviteti i paligjshëm.
Kontrolli u aktivizua kur shqiptari, i cili ishte parkuar në një makinë me qira pranë një supermarketi në Via Solitro, iu afrua një klient. Oficerët e kapën duke dorëzuar një pako që përmbante disa doza kokaine.
Më pas, ata vazhduan kontrollin e tij dhe të makinës, të cilat dhanë rezultate pozitive: u gjetën dy pako të vulosura me nxehtësi që përmbanin kokainë dhe 550 euro në para të gatshme.
Blerësi, një banor i Mantovës, tashmë i njohur për forcat e rendit, u gjobit për posedim droge për përdorim personal.
Hetimet e mëvonshme çuan gjithashtu në një kontroll të shtëpisë së tregtarit, i cili rezultoi në sekuestrimin e 20 gramëve të tjerë kokainë, të ndarë në 15 pako dhe një copë të ngurtë të paketuar në vakum, si dhe material paketimi dhe një peshore precize.
35-vjeçari u arrestua më pas dhe u dorëzua në Prokurori. Hetimet zbuluan se, pavarësisht se kishte pasur një numër TVSH-je që nga janari i vitit 2025, ai nuk kishte paguar taksat dhe as nuk kishte fituar të ardhura, informon media italiane.
Shefi i policisë Paolo Sartori ia revokoi lejen e qëndrimit dhe lëshoi një urdhër dëbimi, duke i hapur rrugën dëbimit të tij të ardhshëm nga Italia pas ndalimit të tij.
