Komisioni Europian do të propozojë hapjen e “grupit” të parë të kapitujve negociues mbi anëtarësimin e Ukrainës dhe Moldavisë në BE më 16 qershor. Kjo është bërë e ditur nga një zyrtar i lartë për Euractiv, sipas të cilit Komisioni do ta paraqesë propozimin në një takim të ministrave të Evropës në Bruksel në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme.
Takimi i paraprin samitit të liderëve të BE-së më 18-19 qershor, i cili do të jetë në gjendje të votojë për propozimin.
Deri më tani, progresi i pranimit të Ukrainës është bllokuar, kryesisht, nga Hungaria.
Viktor Orbán, ish-kryeministri, bllokoi vazhdimisht çdo përpjekje për të çuar përpara përpjekjen e Ukrainës për në BE. Por pas 16 vitesh në pushtet, ai u rrëzua në zgjedhjet parlamentare hungareze të marsit.
Ardhja e Peter Magyar si kreu i qeverisë së Budapestit gjithashtu kontribuoi në përshpejtim. Një takim midis Magyar dhe Volodymyr Zelensky mund të caktohet për në fillim të qershorit
