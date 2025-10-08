Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku mbeti i plagosur Zekirja Shaini, kandidati i BDI-së për komunën e Likovës në Maqedoninë e Veriut, policia e shtetit fqinj ka vënë në pranga bashkëshorten e tij.
Gjithashtu, në lidhje me ngjarjen, janë thirrur gjashtë persona në stacionin policor të Kumanovës.
“Më 07.10.2025, punonjës policie nga Stacioni Policor i Kumanovës arrestuan A.A. (43) nga Tetova, për arsye të bazuara në dyshimin se ajo është e përfshirë në tentativën për vrasje të bashkëshortit të saj, Z. Sh. (43) nga fshati Sllupçan, Lipkovë.
Gjithashtu, në lidhje me ngjarjen, gjashtë persona janë thirrur për intervistim në Stacionin Policor të Kumanovës, ndërsa në shtëpinë e B.S. (50) nga Kumanova, është kryer bastisje me urdhër gjyqësor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër A.A. do të parashtrohet kallëzim adekuat penal, ndërsa kundër L. F. (36) nga Gostivari, i cili dyshohet për tentativë vrasjeje dhe gjendet ende në arrati, gjithashtu do të paraqitet kallëzim penal pas konsultimit me Prokurorinë Themelore”, thonë nga Ministria e Punëve të Brendshme.
