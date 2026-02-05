Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë arritur një marrëveshje historike këtë të enjte për të rivendosur dialogun ushtarak të nivelit të lartë, për herë të parë pas më shumë se katër vitesh ndërprerjeje.
Ky zhvillim, i cili shihet si një shenjë e qartë e ngrohjes së marrëdhënieve pas rikthimit të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, u arrit gjatë bisedimeve intensive në Abu Dhabi. Qëllimi kryesor i këtij kanali komunikimi është shmangia e përplasjeve aksidentale mes dy superfuqive dhe mbajtja e kontaktit ndërsa punohet për një paqe të qëndrueshme.
Komunikimi ishte ndërprerë që në fund të vitit 2021, para pushtimit të plotë të Ukrainës. Gjenerali amerikan Alexus Grynkewich, komandant i forcave të SHBA-së dhe NATO-s në Evropë, ishte i pranishëm në Emiratet e Bashkuara Arabe për të finalizuar marrëveshjen.
Leave a Reply