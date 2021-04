Ilir Meta ka harruar deklaratat për mprehje cfurqesh. Ditën e sotme qëndrimet e tij thuajse kanë ndryshuar 360 gradë duke u shfaqur i përmbajtur.

Ai ka deklaruar se sot e ka fjalën sovrani duke shtuar se ka besim në vullnetin e tij.

Meta bëri thirrje për qetësi dhe vigjilencë

“Patjetër se është ditë e mrekullueshme. Gjithkush do mendonte se jemi në Napoli dhe jo në Elbasan. Elbasani është një thesar.

Besoj që duhet të jetë dhe do të jetë me kontributin e çdo qytetari të këtij vendi do të jetë ditë e madhe për Shqipërinë që t’i thotë Europës se është gati për të çelur negociatat me Europën për të lënë pas zgjedhjet e shëmtuara

Sot jam I qetë sepse e ka fjalën sovrani dhe e di që sovrani nuk gabon. Të ruajmë të këtë qetësi. Të jemi të duruar nëse ka ndonjë defekt teknik. Të jemi vigjilentë. Mendoj që prokuroria dhe policia duhet të vazhdojnë të hetojnë edhe tani krimet zgjedhore në mënyrë që të parandalohet ndonjë incident në minutat në vazhdim”, deklaroi Meta për gazetarin e ABC Aldo Kozarja.

g.kosovari