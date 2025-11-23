I ftuar ketë të diel në “E diell” ishte politikani Dashnor Sula.
Ish-deputeti tregoi një anë të panjohur, familjen, prindërit dhe jetën jashtë politikës.
Detaje pikante dhe histori plot të papritura, ndërsa u shpreh se është politikan i pakorruptuar.
Ai tregoi sesi para 30 vitesh bashkëshortja e tij fitonte shumë parë për atë kohë, pasi punonte si notere.
“Bashkëshortja prej 31 vitesh punon si notere. Nuk jam diamant i politikës, por njeri i pakorruptuar. Për një arsye shumë të thjeshtë, Elida ka shënjuar shumë në jetën time.
Fitonte goxha para, unë fitoja 60 mijë lekë në atë kohë, ajo fitonte 250- 300 mijë lekë në ditë. Vinte e lodhur nga puna, unë numëroja lekët. Atëherë 5 mij lekëshi ka qenë më i madhi”, tregoi Sula.
