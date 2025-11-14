Agjencia e Hapësirës me Pilot e Kinës (CMSA) njoftoi që kapsula e kthimit e anijes kozmike Shenzhou-21 të Kinës, që transportonte ekuipazhin e Shenzhou-20, u ul në vendin e uljes Dongfeng në rajonin autonom të Mongolisë së Brendshme në Kinën Veriore në orën 16:40 (Koha e Pekinit) të premten.
Në orën 14:49, Qendra e Kontrollit të Fluturimit Hapësinor të Pekinit lëshoi komandën për kthim përmes stacioneve të ndjekjes tokësore, pastaj anija kozmike Shenzhou-21 çmontoi lidhjen me stacionin hapësinor.
Pas ndezjes së motorit frenues, kapsula e kthimit u nda nga moduli i shtytjes dhe u ul me sukses. Ekipet e kërkim-shpëtimit e lokalizuan shpejt kapsulën e kthimit dhe arritën në vendin e uljes. Stafi mjekësor konfirmoi se anëtarët e ekuipazhit të Shenzhou-20, Chen Dong, Chen Zhongrui dhe Wang Jie, ishin në gjendje të mirë fizike.
3 astronautët, ose taikonautët, qëndruan 204 ditë në orbitë, duke vendosur një rekord të ri për qëndrimin më të gjatë nga një ekuipazh i vetëm kinez. Gjatë misionit, ata kryen 4 herë ecje hapësinore dhe shumë operacione për transferim materialesh. Duke punuar ngushtë me studiuesit në tokë, ata kryen eksperimente shkencore që përfshinin fizikun e mikropeshës, shkencën e materialeve hapësinore, shkencat e jetës, mjekësinë hapësinore dhe teknologjinë e hapësirës.
