Ervin Salianji ka deklaruar në “Now me Erlën” se do ta çojë në gjykatë çështjen e statutit të Partisë Demokratike, duke argumentuar se mandati i kryetarit përfundon nëse partia nuk del forcë qeverisëse pas zgjedhjeve parlamentare.
Sipas tij, kjo dispozitë parashikohet në statut dhe mund të përdoret për të kërkuar ndërprerjen e mandatit të Sali Berishës në krye të PD-së.
Salianji shtoi se do të ndjekë rrugën ligjore për këtë çështje, edhe pse mbetet e paqartë nëse një nismë e tillë ka gjasa reale për sukses.
