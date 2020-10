Kryetari i PDIU, Idrizi: Asnjë çam s’ka bashkëpunuar me gjermanët, vetëm një rast në Parathimi….

Kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi deklaroi se vetëm gjatë regjimit komunist iu kërkua Greqisë 17 herë që të hiqej ligji i luftës, ndërsa shtoi se qeveria shqiptare duhet ta mbajë presionin të fortë ndaj shtetit fqinj.

I ftuar në emisionin ‘Real Story’ në ‘News24’ Idrizi u pyet nga moderatori Sokol Balla nëse ka pasur raste kur çamët kanë bashkëpunuar me gjermanët, akuzë kjo e lëshuar nga Greqia.

Sipas Idizit, ka pasur një rast në Parathimi, ndërsa nuk përjashtoi as raste individuale.

“17 herë kanë kërkuar gjatë regjimit që të hiqej ligji i luftës gjatë regjimit. Dhe Greqia nuk e bëri. Unë do dëshiroja shumë që qeveria shqiptare ta mbajë presionin fortë që ta heqim ligjin e luftës, jo vetëm për pasojat juridike e pronësore, por dhe nga pikëpamja normale. Kemi një vend përpara që nuk heq ligjin e luftës, edhe pse e ka hequr me Italinë. Dhe nuk njeh Kosovën dhe ne i themi vend strategjik. Ata 1 milion shqiptar i jemi mirënjohës Greqisë që në një moment të vështirë të historisë tonë na kanë ndihmuar, sikur ne. Por nuk e mendoj se ata janë peng, pasi ata punojnë atje. Sa i takon çështjes së shqiptarëve të Çamërisë, është çështje e qartë. Ka të bëjë vetëm me pozicionin e shtetit shqiptar. Se kuptoj dot kur ne jemi vend anëtarë i NATO-s, ne se vazhdojmë këtë axhendë. Unë do doja që të dija të gjitha problematikat që ka kaluar Greqia, por kjo se ka penguar që të vijojë me diskutimet. Çamëria nga vitit 1878, deri në 1913, ka luftuar që mos të okupoheshin nga Greqia. Në fund të luftës Ballkanike dhe të luftës së Parë Botërore, Çamëria u pushtua. Deri në 1944, në zonën e Çamërisë, Greqia ka bërë spastrim të popullatës. Flitet për në Paramithi (Bashkëpunim me gjermanët). Nuk mund të fshehim dot historinë. Sfidoj këdo që të më nxjerr një fakt tjetër për të kundërtën. Mund të ketë pasur individë që mund të jenë joshur nga politika gjermane. Kondiciano në shkrimet e veta thoshte; nëse shqiptarët do të kishin bashkëpunuar me italianet, fati i tyre do ishte ndryshe. I vetmi vend që përshëndeti pushtimin e Shqipërisë, ka qenë qeveria fashiste e Metaksait. Në Çamëri akuzohen vetëm për një masakër në Paramithi, për 37 persona të asaj zone, por ishin me kombësi greke. Para 3 vitesh keni ambasadorin gjerman në Greqi dhe shkoi atje e kërkoi një falje publike”, tha Idrizi.