Najada Çomo dhe Luljeta Bozo do të kryesojnë listën e PS në Tiranë për zgjedhjet e 25 prillit 2021.

Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj ka postuar një foto nga mbledhja e kandidatëve të PS për Tiranën ku ka dalë i qeshur bashkë me dy “heroinat”tona të cilat me eksperiencën dhe këshillat e vyera iu gjendën shqiptarëve në dy prej sfidave më të mëdha me të cilat u përball Shqipëria, si tërmeti dhe pandemia.

g.kosovari